Бейдер заявил, что предвидел победу над Емельяненко

Лос-Анджелес, США, , 14:25 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер заявил, что предвидел победу над Фёдором Емельяненко. Об этом сообщает MMA Fighting.

По словам Бейдера, на тренировках он постоянно отрабатывал удар, которым отправил Емельяненко в нокаут.

«Я знал, что этот хук решит исход поединка. Можете спросить мою команду, мы очень много работали над этим ударом», — заявил Бейдер.

Напомним, Бейдер победил в титульном бою организации Bellator Фёдора Емельяненко, нокаутировав его на 35-й секунде первого раунда.

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