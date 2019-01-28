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Смолов рассказал, зачем повесил фотографию с Путиным

Спорт

Смолов заявил, что гордится этой фотографией

Москва, 28 января 2019, 14:12 — REGNUM  Нападающий московского «Локомотива по футболу Фёдор Смолов заявил, что гордится фотографией с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале Ксении Собчак.

«Я этим горжусь, да. Это мой президент», — сказал Смолов.

В ходе интервью Собчак спросила Смолова, почему он повесил на стену фотографию с Путиным. На это он ответил, что гордится тем, что президент наградил его после чемпионата мира почётной грамотой и званием заслуженного мастера спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев сами виноваты в том, что с ними произошло, и должны понести наказание. При этом он добавил, что к ним было применено слишком необоснованное, суровое и жестокое наказание.

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