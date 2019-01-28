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Биатлонистка Глазырина намерена вернуться в сборную после дисквалификации

Спорт

Глазырина не собирается завершать карьеру и будет бороться за место в сборной России

Москва, 28 января 2019, 13:56 — REGNUM  Российская биатлонистка Екатерина Глазырина намерена вернуться в сборную после окончания срока дисквалификации. Об этом заявил тренер спортсменки Валентина Стремоусова, сообщает ТАСС.

По словам тренера, Глазырина не собирается завершать карьеру и будет бороться за место в сборной России. 31-летняя спортсменка не бросала тренировки и готовится к возобновлению карьеры.

Добавим, что срок дисквалификации Глазыриной заканчивается 9 февраля.

Напомним, Глазырина была признана виновной в употреблении допинга на основании. Расследование проводила комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Глазырина была отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года в ходе чемпионата мира в Хохфильцене. Впоследствии Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года и аннулировал все её результаты за период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

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