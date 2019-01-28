«Сами виноваты»: Смолов высказался о Кокорине и Мамаеве

Москва, , 13:48 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев сами виноваты и должны понести наказание. Об этом он сказал в интервью на Youtube-канале Ксении Собчак.

«Они сами абсолютно во всем виноваты и должны понести наказание. Уверен в этом на 100%, даже несмотря на дружбу», — заявил Смолов.

При этом он добавил, что к ним было применено слишком необоснованное, суровое и жестокое наказание.

«Я верю, что если бы я находился с ними, то этого бы не произошло», — добавил Смолов.

Напомним, Кокорин и Мамаев стали фигурантами по делу об избиении нескольких людей в центре Москвы. Инцидент произошёл 8 октября. В настоящий момент они находятся под стражей до 8 февраля.

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