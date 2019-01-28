Форвардом «Рубина» заинтересовались сразу три европейских клуба

Казань, 28 января 2019, 13:15 — REGNUM Нападающим казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердаром Азмуном заинтересовались сразу три европейских клуба. Об этом сообщает Sport24.
Отмечается, что в услугах Азмуна заинтересованы бельгийский «Брюгге», английский «Вулверхэмптон» и леверкузенский «Байер».
В настоящий момент Азмун играет за сборную Ирана на Кубке Азии. На турнире он является одним из лучших бомбардиров, на его счету четыре забитых гола.
Сборная Ирана сыграет в полуфинале Кубка Азии с командой Японии. Матч пройдёт 28 января.
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