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Форвардом «Рубина» заинтересовались сразу три европейских клуба

Спорт

В Азмуне заинтересованы «Брюгге», «Вулверхэмптон» и «Байер»

Казань, 28 января 2019, 13:15 — REGNUM  Нападающим казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердаром Азмуном заинтересовались сразу три европейских клуба. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что в услугах Азмуна заинтересованы бельгийский «Брюгге», английский «Вулверхэмптон» и леверкузенский «Байер».

В настоящий момент Азмун играет за сборную Ирана на Кубке Азии. На турнире он является одним из лучших бомбардиров, на его счету четыре забитых гола.

Сборная Ирана сыграет в полуфинале Кубка Азии с командой Японии. Матч пройдёт 28 января.

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