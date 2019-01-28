Кубок Африки — 2019 перенесли из-за месяца Рамадан

Каир, , 12:58 — REGNUM В 2019 году Кубок африканских наций по футболу будет перенесён на одну неделю из-за священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает Agence France Press.

Отмечается, что турнир состоится не с 13 июня по 15 июля, как было запланировано ранее, а с 21 июня по 19 июля. Это связано с тем, что сразу несколько команд из Северной Африки попросили время для отдыха своих футболистов после месяца Рамадан.

Рамадан, в течение которого соблюдается строгий пост, продлится с мая до начала июня.

Напомним, Кубок Африки состоится в Египте. Жеребьёвка турнира пройдёт 12 апреля в Каире. В турнире примут участие 24 команды.

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