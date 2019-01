Киберспортивная команда Team Secret выиграла чемпионат по Dota 2 в Китае

Чунцин, Китай, , 13:22 — REGNUM Европейская киберспортивная команда Team Secret стала победителем The Chongqing Major по Dota 2 в Китае. За победу она получила $350 тыс., 4950 очков DPC (Dota Pro Circuit) и место на The International 2019, сообщает портал Cybersport.ru

В финальном матче Team Secret обыграла команду, состоящую из представителей России и других стран СНГ, Virtus.pro со счётом 3:1. За второе место Virtus.pro получили $170 тыс. и три тысячи очков DPC. Бронзовым призёром чемпионата стала команда Evil Geniuses (США), она получила $100 тыс. и 2100 очков DPC.

Team Secret уже не в первый раз становятся чемпионами мировых соревнований. Среди самых значимых побед команды: The Shanghai Major 2016, DreamLeague Season 8, Captains Draft 4.0 и DreamLeague Season 9. В состав Team Secret входят Михаил Янковский (Польша), Чжэн Йек Най (Малайзия), Людвиг Уолберг (Швеция), Язит Жарадат (Иордания) и Клемент Иванов (Эстония).

Напомним, что The Chongqing Major проходил с 19 по 27 января в Китае, в городе Чунцин. Всего в соревновании приняло участие 16 команд со всего мира. За участие в турнирах Dota Pro Circuit 2018/2019 (The Chongqing Major стал четвёртым турниром этого сезона) команды получают очки DPC. Позже состав команд-участниц чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 будет определяться по количеству этих очков.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры раскритиковали решение Valve стать спонсором турнира по Dota 2