СМИ: Перишич согласовал контракта с «Арсеналом»

Лондон, , 12:35 — REGNUM Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает издание Libero.

По информации издания, Перишич согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». При этом «канониры» заплатят 29-летнему хавбеку €3 млн до конца нынешнего сезона.

Ожидается, что в летнее межсезонье состоится полноценный трансфер, по итогам которого будет подписан контракт до 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» выставил Перишича на трансфер и планирует выручить из игрока €40 млн.

Напомним, Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

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