Спортсменка из Казахстана стала третьей в турнире по вольной борьбе

Красноярск, , 12:10 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Эльмира Сыздыкова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по вольной борьбе среди женщин «Иван Ярыгин-2019» в Красноярске, сообщили 28 января в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

В поединке за третье место призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сыздыкова одержала победу над спортсменкой из Узбекистана Эллиевой Шахрибону.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе борец из Казахстана Даулет Шабанбай стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года из-за дисквалификации грузинского спортсмена Давита Модзманашвили.

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