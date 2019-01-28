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Спортсменка из Казахстана стала третьей в турнире по вольной борьбе

Спорт

Эльмира Сыздыкова оказалась сильнее спортсменки из Узбекистана

Красноярск, 28 января 2019, 12:10 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Эльмира Сыздыкова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по вольной борьбе среди женщин «Иван Ярыгин-2019» в Красноярске, сообщили 28 января в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

В поединке за третье место призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сыздыкова одержала победу над спортсменкой из Узбекистана Эллиевой Шахрибону.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе борец из Казахстана Даулет Шабанбай стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года из-за дисквалификации грузинского спортсмена Давита Модзманашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: Борец из Казахстана получит «бронзу» Олимпиады–2012

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Вольная борьба
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