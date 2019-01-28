Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам скончалась в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM В Марииинской больнице Санкт-Петербурга на 72-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нина Балдычева, сообщила 28 января Федерация лыжных гонок России.

Нина Балдычева была обладательницей сразу трех олимпийских медалей: золотой (1976 г.), серебряной (1980 г.) и бронзовой (1976 г.).

У нее также было три медали чемпионатов мира по лыжным гонкам. Балдычева была обладателем звания заслуженный мастер спорта, кавалером ордена «Знака Почета».

После завершения профессионально карьеры в спорте Нина Балдычева активно участвовала в массовых всероссийских и городских спортивных и физкультурных акциях, работала с молодежью Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийской чемпионки по лыжному спорту Нины Балдычевой.

«Нина Викторовна прославила своими яркими победами отечественный спорт, внесла большой вклад в пропаганду здорового образа жизни. Она достойно представляла наш город и страну на самых престижных международных стартах. За ее победами стоят высокий профессионализм, твердый характер, упорство и большой труд», — говорится в соболезновании главы города.