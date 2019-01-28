Команда Natus Vincere стала победителем соревнований по PUBG

Москва, , 12:42 — REGNUM Киберспортивная команда Natus Vincere 27 января стала победителем на турнире между коллективами из СНГ Unique Pro League Season 2 по дисциплине PUBG. За 32 игры Natus Vincere набрал 9116 очков, сообщается на официальном сайте команды.

За все игры сезона команда совершила в игре 166 убийств, получив за это 150 тыс. рублей. Второе место в сезоне занял коллектив Red Diamonds, они сделали больше всех убийств в лиге — 173, их награда составляет 100 тыс. рублей. Бронзовым чемпионом стала команда Se7en eSports, которая получила приз суммой 50 тыс. рублей.

Напомним, что киберспортивное событие Unique Pro League Season 2 проходило с 26 декабря 2018 года по 27 января 2019 года. Соревнования проводились в онлайн-формате, а участие в них принимали команды из России и других стран СНГ. Всего за победу поборолось 16 команд. Чемпионом прошлого года стал коллектив M19.

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