Джокович укрепил лидерство в рейтинге ATP, Федерер потерял место в тройке

Мельбурн, Австралия, , 10:57 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович укрепил своё лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open. Обновлённый рейтинг опубликован 28 января на сайте организации.

Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open, в финале обыграв испанца Рафаэля Надаля. Это рекорд среди теннисистов — по шесть раз на турнире побеждали Роджер Федерер и Рой Эмерсон.

Второе место в рейтинге сохранил Рафаэль Надаль. А Роджер Федерер опустился с третьего на шестое место, пропустив вперёд Александра Зверева, Хуана Мартина дель Потро и Кевина Андерсона.

Сред российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев — 16-е, Евгений Донской — 96-е и Андрей Рублёв — 100-е.

Рейтинг АТР, версия от 28 января:

Новак Джокович (Сербия) — 10 955 очков, Рафаэль Надаль (Испания) — 8320, Александр Зверев (Германия) — 6475, Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060, Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845, Роджер Федерер (Швейцария) — 4600, Кэй Нисикори (Япония) — 4110, Доминик Тим (Австрия) — 3960, Джон Изнер (США) — 3155, Марин Чилич (Хорватия) — 3140.

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