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Защитник «Шахтёра» Ракицкий прошёл медосмотр перед переходом в «Зенит»

Спорт

Предполагается, что «Зенит» объявит о приобретении Ракицкого

Санкт-Петербург, 28 января 2019, 10:37 — REGNUM  Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий прошёл медицинское обследование перед переходом в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, Ракицкий прошёл медосмотр и ближайшее время должен стать игроком «Зенита».

Предполагается, что «Зенит» объявит о приобретении 29-летнего защитника. При этом Ракицкий начнёт тренироваться с новой командой на сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в Аликанте.

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