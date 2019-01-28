Защитник «Шахтёра» Ракицкий прошёл медосмотр перед переходом в «Зенит»

Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий прошёл медицинское обследование перед переходом в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, Ракицкий прошёл медосмотр и ближайшее время должен стать игроком «Зенита».

Предполагается, что «Зенит» объявит о приобретении 29-летнего защитника. При этом Ракицкий начнёт тренироваться с новой командой на сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в Аликанте.

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