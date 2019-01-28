«Милан» может вернуть полузащитника «Уотфорда» Деулофеу

Милан, Италия, , 10:16 — REGNUM Итальянский «Милан» планирует вернуть в свой состав полузащитника «Уотфорда» Жерара Деулофеу. Об этом сообщает Sports.ru.

Отмечается, что «Милан» намерен арендовать Деулофеу до завершения текущего сезона с возможностью последующего выкупа. Однако «Уотфорд» настаивает на прямой продаже хавбека за €25 млн.

Напомним, Деулофеу уже выступал за «Милан» во второй половине сезон 2016/17 на правах аренды. После этого он вернулся в «Барселону», в 2018 году перешёл в «Уотфорд».

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