Мария Шарапова провела открытую тренировку в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова провела первую открытую тренировку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Чемпионат».

Шарапова, которая примет участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, провела тренировку на центральном корте «Сибур-Арены». Это её первое участие на турнире в Санкт-Петербурге.

В матче первого круга Шарапова сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Матч пройдёт 28 января.

Отметим, что в турнире также примут участие такие теннисистки, как Петра Квитова, Кики Бертенс, Дарья Касаткина, Арина Соболенко и Юлия Гёргес. Турнир пройдёт с 28 января по 3 февраля.

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