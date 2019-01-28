40 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Орландо»

Хьюстон, США, , 09:42 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 103:98.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал форвард Аарон Гордон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 25-м месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 103:98 (18:34, 35:27, 21:21, 29:16).

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