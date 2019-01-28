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Защитник «Сибири» напал на судью во время матча

Спорт

Футболист толкнул арбитра, за что получил красную карточку

Новосибирск, 28 января 2019, 09:19 — REGNUM  Защитник футбольного клуба «Сибирь» из Новосибирска Алексей Аравин напал на арбитра во время товарищеского матча против «Биолог-Новокубанска». Об этом сообщает Sport 24.

В начале второго тайма «Биолог-Новокубанск» забил гол. Аравин посчитал, что мяч был забит с нарушением правил — из положения «вне игры».

После этого он принялся высказывать претензии арбитру и толкнул его, за что получил красную карточку.

Отметим, что по итогам матча победу одержал «Биолог-Новокубанск» со счётом 2:0.

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