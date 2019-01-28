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«Ростов» может подписать контракт с полузащитником «Брайтона»

Спорт

Норманн может перейти в «Ростов» за £1,5 млн

«Ростов» может подписать контракт с полузащитником «Брайтона»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Ростов-на-Дону, 28 января 2019, 09:11 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» может подписать контракт с полузащитником молодёжной команды «Брайтон энд Хоув Альбион» Матиасом Норманном. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Норманн может перейти в «Ростов» за £1,5 млн (около €1,73 млн). При этом хавбек уже попрощался с партнёрами по английской команде.

Добавим, что Норманн перешёл в «Брайтон» в 2017 году, но не сыграл ни одного матча за первую команду клуба. С лета 2017 года он играл за «Мольде» на правах аренды в течение года. После возвращения в «Брайтон» выступал за молодёжную команду.

Кроме того, в активе полузащитника матчи за молодёжные сборные Норвегии разных возрастов.

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