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Экипаж Фернандо Алонсо одержал победу в «24 часах Дайтоны»

Спорт

Гонка была остановлена досрочно из-за погодных условий

Датона-Бич, США, 28 января 2019, 08:31 — REGNUM  Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо пополнил список своих спортивных достижений, одержав победу в престижной гонке «24 часа Дайтоны» во Флориде, пишет газета ABC.

Алонсо выступил в составе команды Wayne Taylor Racing вместе с американцем Джорданом Тейлором, голландцем Ренгером ван дер Занде и японцем Камуи Кобаяси. Гонка была остановлена досрочно красным флагом из-за сильного ливня.

Вторым к финишу пришел экипаж другого бывшего пилота «Формулы-1» — бразилец Фелипе Насра. Вместе с ним за команду Whelen Engineering выступили Пипо Дерани (Бразилия) и Эрик Каррен (США).

Как сообщало ИА REGNUM, Фернандо Алонсо завершил выступления в «Формуле-1» в конце 2018 года после 17 лет успешной карьеры. Он продолжает выступать в других гоночных сериях. В его активе есть победа в «24 часах Ле-Мана» и выступление в гонке «500 миль Индианаполиса».

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