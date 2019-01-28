Дабл-дабл Джорджа помог «Оклахоме» обыграть «Милуоки»

Оклахома-сити, США, , 07:53 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 18 подборов.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА. «Милуоки» идёт на первом месте.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 118:112 (31:25, 25:17, 33:27, 29:33).

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