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Вратарь «Зенита» Лодыгин перешёл в «Олимпиакос»

Спорт

Лодыгин будет играть в «Олимпиакосе» на правах аренды до конца сезона 2018/19

Санкт-Петербург, 28 января 2019, 07:25 — REGNUM  Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Об этом 27 января сообщается на сайте клуба.

Лодыгин перешёл в «Олимпиакос» на правах аренды до конца сезона 2018/19. В текущем сезоне Лодыгин не сыграл ни одного матча за «Зенит» в чемпионате России, оставаясь на скамейке запасных.

Напомним, 28-летний Лодыгин является воспитанником греческого клуба «Ксанти», за который он выступал с 2009 по 2013 год, после чего перешёл в «Зенит».

В составе «Зенита» Лодыгин стал чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.

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