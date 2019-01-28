Вратарь «Зенита» Лодыгин перешёл в «Олимпиакос»

Санкт-Петербург, , 07:25 — REGNUM Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Об этом 27 января сообщается на сайте клуба.

Лодыгин перешёл в «Олимпиакос» на правах аренды до конца сезона 2018/19. В текущем сезоне Лодыгин не сыграл ни одного матча за «Зенит» в чемпионате России, оставаясь на скамейке запасных.

Напомним, 28-летний Лодыгин является воспитанником греческого клуба «Ксанти», за который он выступал с 2009 по 2013 год, после чего перешёл в «Зенит».

В составе «Зенита» Лодыгин стал чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.