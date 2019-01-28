ПСЖ одержал победу над «Ренном» с крупным счётом

Париж, , 06:49 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Ренном» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани. Ещё по голу забили Анхель ди Мария и Килиан Мбаппе. У «Ренна» отличился форвард Мбайе Ньянг.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, на его счету 56 очков в 20 матчах. «Ренн» идёт на 10-м месте, имея в активе 30 очков после 22 игр.

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