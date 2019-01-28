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«Реал» на выезде одержал победу над «Эспаньолом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Барселона, Испания, 28 января 2019, 06:41 — REGNUM  Мадридский «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Реала» дубль оформил нападающий Карим Бензема. Ещё по голу забили Серхио Рамос и Гарет Бэйл. У «Эспаньола» отличились Лео Баптистау и Роберто Росалес.

На сегодняшний день «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании, на его счету 39 очков в 21 матче. «Эспаньол» идёт на 15-м месте, имея в активе 24 очка после 21 игры.

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