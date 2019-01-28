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«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голу Роналду с пенальти

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Рим, 28 января 2019, 06:37 — REGNUM  Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 59-й минуте «Лацио» вышел вперёд благодаря автоголу полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана.

На 74-й минуте вышедший на замену защитник «Ювентуса» Жоау Канселу сравнял счёт. А на 88-й минуте победный гол забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в чемпионате Италии, на его счету 59 очков в 21 матче. «Лацио» идёт на восьмом месте, имея в активе 32 очка после 21 игры.

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