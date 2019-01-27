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«Астана» обыграла ВЭФ в Единой лиге ВТБ

Спорт

Встреча проходила в Астане и закончилась уверенной победой хозяев со счетом 90:77

Астана, 27 января 2019, 16:01 — REGNUM  Баскетбольный казахский клуб «Астана» переиграл рижскую команду ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ, сообщает 27 января «Матч ТВ».

Встреча проходила в Астане и закончилась уверенной победой хозяев со счетом 90:77.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Астаны» Стивен Холт, который набрал 22 очка и сделал 6 подборов в матче. У оппонентов «Астаны» самым результативным стал также американский игрок, играющий за ВЭФ, Стив Зак. Он сделал в матче дабл-дабл с 21 очком и 14 подборами.

Отметим, эта победа «Астаны» прервала серию из трех поражений казахской команды подряд, для ВЭФ же это второе подряд поражение. В следующем туре «Астана» встретится 2 февраля с «Автодором», а ВЭФ 10 февраля сыграет с «Калевом».

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Баскетбол
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