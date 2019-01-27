Тарьей Бё: ВАДА ведет себя немного трусливо в ситуации с РУСАДА

Осло, , 15:49 — REGNUM Норвежский биатлонист Тарьей Бё считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ведет себя немного трусливо в вопросе с лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса. Его мнение на эту тему приводит 27 января издание Dagbladet.

Как заявил Бё, он надеется, что Россия открылась в вопросе сотрудничества с ВАДА и теперь откроется больше. Более того, по мнению норвежца, России ещё придется поработать чтобы соответствовать кодексу ВАДА и весь это процесс недостаточно прозрачен, хотя, как считает Бё, в общем понятен.

«На мой взгляд, ВАДА немного трусит (в ситуации с возможностью лишения РУСАДА статуса — прим. ред.)», — заявил Тарьей Бё.

Также норвежский лыжник добавил, что у него складывается ощущение, что ВАДА не очень владеет ситуацией с Россией и ждет пока эта тема станет менее актуальной. При этом Бё отметил, что спортсмены ничего не забывают и ВАДА существует для защиты «чистых» спортсменов и борьбы с допингом и мошенничеством. В настоящий же момент, как думает норвежец, ВАДА связаны с Россией и другими странами и думают прежде всего о собственных интересах.

Отметим, как ранее сообщалось, 22 января исполком ВАДА вынес решение о возвращении РУСАДА статуса соответствия ввиду того, что российская сторона выполнила первый пункт договоренности между сторонами о предоставлении доступа экспертам ВАДА к данным московской лаборатории РУСАДА.