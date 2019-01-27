Российская женская лыжная сборная стала четвертой в эстафете на этапе КМ

Стокгольм, , 15:47 — REGNUM Женская российская лыжная сборная заняла четвертое место в женской эстафете 4×5 км на этапе кубка мира по лыжному спорту, проходящему в Ульрисехамне (Швеция), сообщает 27 января Сhampionat.com.

В составе российской команды выступили Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева, их четвертый результат составил +1 минута 9,1 секунды ко времени победителя.

Им стала женская сборная Норвегии-1 с результатом 57 минут 6,3 секунды в составе Хейди Венг, Терезе Йохауг, Астрид Уренхолльт Якобсен, Ингвильд Флугстад Эстберг.

На втором месте сборная Швеции-1 в составе Эвелина Сеттлин, Эбба Андерссон, Шарлотте Калла, Йонна Сундлинг, с результатом +37,4 секунды ко времени лидера. На третьем — женская сборная Финляндии (Лаура Мононен, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен, Эвелина Пииппо) с результатом +41,2 секунды ко времени победительниц.

Ещё она российская сборная команда в составе Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко стала седьмой в общем зачете. Их время отставания от результата сборной Норвегии составило +1 минуту 46,3 секунды.