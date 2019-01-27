Дани Алавес намерен продлить свое соглашение с «ПСЖ»

Париж, , 15:00 — REGNUM Бразильский защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алавес хотел бы дальше играть за свою теперешнюю команду, сообщает 27 января L'Équipe.

Текущий контракт между 35-летним Алавесом и ПСЖ истекает летом этого года и руководство клуба пока не предложило футболисту нового соглашения. При этом сам защитник готов и дальше сотрудничать с парижской командой.

Отметим, Алавес пришел в ПСЖ летом 2017 года, до этого выступал за такие клубы как «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и бразильский клуб «Баия».

В текущем сезоне бразилец сыграл 11 матчей за клуб ПСЖ во всех турнирах и отметился в них одной результативной передачей.