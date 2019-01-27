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Джокович стал победителем турнира Australian Open

Спорт

Серб одержал победу над Надалем в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:3

Мельбурн, Австралия, 27 января 2019, 14:47 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович одержал верх в финальном матче над испанцем Рафаэлем Надалем и стал победителем Открытого чемпионата Австралии, проходившем в Мельбурне, сообщает 27 января «Матч ТВ».

Первая ракетка мира Джокович одержал победу над Надалем, являющимся вторым теннисистом мира, в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

Соперники провели на корте 2 часа 6 минут. За это время победитель восемь раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и смог реализовать 5 из 8 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент три раза подал навылет, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейка.

Отметим, это седьмая победа Джоковича на турнире Australian Open, причем сербский спортсмен единственный из тех, кто смог этого достичь. Также это 15-й выигранный им турнир серии «Большого шлема» в карьере.

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