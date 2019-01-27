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Дериглазова стала победительницей этапа КМ по фехтованию в Сен-Море

Спорт

В финальном поединке российская спортсменка одержала верх над представительницей Италии Аличе Вольпи со счетом 15:12

Париж, 27 января 2019, 14:16 — REGNUM  Российская рапиристка Инна Дериглазова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию, проходящем в Сен-Море (Франция), сообщает 27 января Сhampionat.com.

В финальном поединке российская спортсменка одержала верх над представительницей Италии Аличе Вольпи со счетом 15:12. Две бронзовые награды у итальянки Франчески Палумбо и француженки Изаоры Тибюс.

Еще две российские рапиристки Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина заняли пятое и шестое места соответственно. Остальные представительницы России не вошли в десятку лучших.

Отметим, Инна Дериглазова является олимпийской чемпионкой 2016 года в личном разряде и четырехкратной чемпионкой мира.

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