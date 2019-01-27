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Кайшева и Корастылев выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Спорт

Победный результат российского смешанного дуэта составил 36 минут 20,3 секунды с двумя промахами при прохождении дистанции

Лейцерхайд, Швейцария, 27 января 2019, 14:19 — REGNUM  Российские биатлонисты Ульяна Кайшева и Сергей Корастылев стали победителями в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Ленцерхайде (Швейцария), сообщает 27 января Sport 24.

Победный результат российского смешанного дуэта составил 36 минут 20,3 секунды с двумя промахами при прохождении дистанции.

На втором месте немецкий дуэт в составе Марко Гросс и Мария Хайнрих, чье время отставания от победителей составило +1 минуту 1,5 секунды при шести промахах. На третьем — украинцы Виталий Труш и Мария Кручова, которые отстали от победителей на +1 минуту 5,7 секунды при четырех промахах.

Отметим, накануне Кайшева стала победительницей в гонке преследования на кубке IBU. Корастылев также в этом сезоне второй раз восходит на первую ступень пьедестала.

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