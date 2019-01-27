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«Зенит» почтил минутой молчания память погибших во время блокады Ленинграда

Спорт

Сегодня, 27 января, отмечается 75-летие со дня прорыва блокады Ленинграда

Доха, 27 января 2019, 14:07 — REGNUM  Члены тренерского штаба и игроки футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит», находящиеся на спортивных сборах в Катаре, начали утреннюю тренировку с минуты молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда, сообщает 27 января Сhampionat.com.

Сегодня, 27 января, отмечается 75-летие со дня прорыва блокады Ленинграда Советской армией в Великой Отечественной войне, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и в ходе которой от голода и бомбежек погибло по разным данным от 641 тысячи до 1 млн человек.

Отметим, завтра, 28 января, санкт-петербургская команда проведет товарищеский матч турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с клубом «Ростов». Встреча пройдет на стадионе «Аспир-центр» в Дохе и начнется в 20:00 мск.

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