Главный тренер ФК «Крылья Советов»: новые игроки усилили команду

Абу-Даби, , 13:57 — REGNUM Главный наставник футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович поделился своим мнением по итогам первого сбора команды в ОАЭ. Его слова приводит 27 января официальный сайт самарской команды.

По мнению Божовича, первые спортивные сборы особенно важны, так как кондиции игроков нужно подтягивать после долгого отдыха. Как считает главный тренер «КС», команда хорошо поработала на первом сборе, все игроки получили одинаковую нагрузку, пройдя физическую и аэробную подготовку. При этом черногорский специалист подчеркнул, что обошлось без больших потерь, повреждения только у Мияйловича и Вучичевича и на втором сборе игроки привыкнут к нагрузкам и все стане легче.

Кроме этого Божович заявил, что тому, что «КС» обыграли крепких соперников, не стоит придавать серьезного значения так как команды, в настоящее время находятся в одинаковой физической форме.

«Новые игроки усилили «Крылья», — также заявил главный тренер «КС» и добавил, что конкуренция заставляет быть всех лучше и идет команде на пользу.

Отметим, ранее, 26 января, самарская команда «Крылья Советов» обыграла в контрольном матче по итогам сборов в ОАЭ лидера латвийского футбола команду «Рига» со счетом 1:0.