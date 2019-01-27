Вратарь «Ливерпуля»: «МС» — фаворит в борьбе за титул чемпиона АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, , 13:04 — REGNUM Голкипер футбольного клуба Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» Алиссон Беккер Рамсес считает команду АПЛ «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за чемпионство в лиге. Его слова 27 января приводит портал Goal.com.

По словам голкипера «Ливерпуля», его команда в настоящее время обладает всем для того чтобы побороться за высокие звания, однако впереди до этого ещё долгий путь, в котором необходимо сохранить уверенность.

При этом, как считает Алиссон, «МС» уже доказал свою силу, легко выиграв домашний чемпионат в прошлом сезоне, а в нынешнем усилились с помощью инвестиций в команду.

«Они очень сильные соперники и большие фавориты», — подчеркнул голкипер «Ливерпуля» и добавил, что несмотря на успехи в этом сезоне, его команде важно двигаться шаг за шагом к победе и не зазнаваться.

Отметим, на данный момент «Ливерпуль» лидирует в английском чемпионате с 60 очками, «МС» находится на второй позиции с 56 очками.