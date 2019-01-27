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Джефф Монсон: Емельяненко пришло время завершить карьеру

Спорт

По словам Монсона, он не ожидал, что бой закончится так быстро

Москва, 27 января 2019, 12:59 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля ММА с российско-американским гражданство Джефф Монсон дал свой комментарий по поводу проигрыша российского бойца ММА Федора Емельяненко в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе с американцем Райаном Бейдером, его слова приводит 27 января Sport 24.

По словам Монсона, он не ожидал, что бой закончится так быстро, однако был уверен, что в случае таких тяжелых бойцов он в любом случае закончится нокаутом. Также Монсон наделся на опыт Емельяненко в данном виде единоборств, который мог бы помочь российскому спортсмену победить.

«На мой взгляд, Федору пришло время завершить карьеру и помогать Российской Федерации спорта развиваться», — заявил Джефф Монсон и добавил, что Емельяненко, по его мнению, является лучшим бойцом всех времен и главным послом спорта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Емельяненко стоит подумать об окончании спортивной картеры после проигрыша Бейдеру заявил глава американской PFL Рэй Сэфо.

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Смешанные единоборства
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