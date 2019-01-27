Воскресенье, 27 Января 2019 года
12:21:36 МСК

«Вест Хэм» продлил свой контракт с Арнаутовичем

Спорт

Марко Арнаутович играет за «Вест Хэм» с лета 2017 года

Лондон, 27 января 2019, 12:21 — REGNUM  Австрийский нападающий футбольного клуба Английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович продолжит свою игровую карьеру в составе лондонского клуба, сообщает 27 января пресс-служба «Вест Хэма».

В сообщении пресс-службы говорится, что команда рада решению 29-летнего австрийца о продлении контракта с клубом и что игрок подтвердил свою верность к «Вест Хэму» на 100% этим продлением, так как ранее в СМИ высказывались предположения о его переезде в китайский футбольный чемпионат.

Отметим, Марко Арнаутович играет за «Вест Хэм» с лета 2017 года и его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне АПЛ игрок сыграл за «Вест Хэм» в 16 матчах и отметился в них 7 мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Арнаутовичу со стороны таких китайских клубов как «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако обе китайские команды отказались платить за игрока «Вест Хэму» трансфер в размере 50 млн евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить