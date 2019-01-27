«Вест Хэм» продлил свой контракт с Арнаутовичем

Лондон, , 12:21 — REGNUM Австрийский нападающий футбольного клуба Английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович продолжит свою игровую карьеру в составе лондонского клуба, сообщает 27 января пресс-служба «Вест Хэма».

В сообщении пресс-службы говорится, что команда рада решению 29-летнего австрийца о продлении контракта с клубом и что игрок подтвердил свою верность к «Вест Хэму» на 100% этим продлением, так как ранее в СМИ высказывались предположения о его переезде в китайский футбольный чемпионат.

Отметим, Марко Арнаутович играет за «Вест Хэм» с лета 2017 года и его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне АПЛ игрок сыграл за «Вест Хэм» в 16 матчах и отметился в них 7 мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Арнаутовичу со стороны таких китайских клубов как «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако обе китайские команды отказались платить за игрока «Вест Хэму» трансфер в размере 50 млн евро.