Воскресенье, 27 Января 2019 года
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Леборн Джеймс вернулся к полноконтактным тренировкам после травмы

Спорт

При этом баскетболист все рвано не сможет принять участие в ближайшем матче «Лейкерс»

Лос-Анджелес, США, 27 января 2019, 11:47 — REGNUM  Стартовый нападающий баскетбольного американского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леборн Джеймс вернулся к полноконтактным тренировкам после травмы паха, сообщает 27 января ESPN.

При этом баскетболист все равно не сможет принять участие в ближайшем матче «Лейкерс» против клуба «Финикс Санз» в регулярном сезоне НБА.

Отметим, 34-летний Леборн Джеймс получил травму мышц паха в рождественском матче «Лос-Анджелес Лейкерс» против команды «Голден Стэйт Уорриорз». За это время игрок пропустил 15 игр, а игра «Лейкерс» с «Финиксом» станет 16-й пропущенной им в текущем сезоне. Это самый большой перерыв по причине травмы за всю карьеру Леборна.

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Баскетбол
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