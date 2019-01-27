Лос-Анджелес, США, , 11:47 — REGNUM Стартовый нападающий баскетбольного американского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леборн Джеймс вернулся к полноконтактным тренировкам после травмы паха, сообщает 27 января ESPN.

При этом баскетболист все равно не сможет принять участие в ближайшем матче «Лейкерс» против клуба «Финикс Санз» в регулярном сезоне НБА.

Отметим, 34-летний Леборн Джеймс получил травму мышц паха в рождественском матче «Лос-Анджелес Лейкерс» против команды «Голден Стэйт Уорриорз». За это время игрок пропустил 15 игр, а игра «Лейкерс» с «Финиксом» станет 16-й пропущенной им в текущем сезоне. Это самый большой перерыв по причине травмы за всю карьеру Леборна.