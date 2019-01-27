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«Филадельфия» вызвала российского хоккеиста Воробьева из АХЛ

Спорт

Агент Воробьева отметил, что российский хоккеист это заслужил

Филадельфия, США, 27 января 2019, 11:37 — REGNUM  Хоккейный клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» вызвал в свой состав из Американской хоккейной лиги российского нападающего Михаила Воробьева, сообщает 27 января в своем twitter агент российского хоккеиста Дэн Мильштейн.

Агент Воробьева поздравил своего подопечного с этим достижением и отметил, что российский хоккеист это заслужил.

Напомним, 22-летний Михаил Воробьев начал текущий сезон в главном составе «Флайерз» и в семи играх регулярного чемпионата НХЛ отметился одной шайбой и одной результативной передачей при двух минутах штрафа. После этого российский игрок был отправлен в состав команды АХЛ «Лихай-Уэлли Фантомс», в которой стал одним из лучших бомбардиров. В 32 матчах регулярного сезона АХЛ Воробьев набрал 22 (6 шайб + 16 результативных передач) очка.

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