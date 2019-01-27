«Барселона» хочет получить защитника «Тулузы» Тибидо уже зимой

Барселона, Испания, , 11:14 — REGNUM Футбольный испанский клуб «Барселона» намеревается получить в свой состав защитника французской команды «Тулуза» Жан-Клера Тибидо до завершения зимнего трансферного окна, сообщает 27 января Sport.es.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» примет Тибидо в свой состав летом, когда футболист перейдет в статус свободного агента, однако теперь каталонский клуб готов ускорить переход 19-летнего француза в свой состав и в настоящее время договаривается с руководством «Тулузы» о такой возможности.

При этом сообщается, что «Барселона» готова заплатить определенную трансферную сумму за Тибидо и отдать его в аренду до конца сезона.

Отметим, из-за своего отказа продлить контракт с «Тулузой» Жан-Клер Тибидо не имеет в клубе игровой практики с 3 ноября 2018 года. Футболист является воспитанником «Тулузы» и начла выступать за данный клуб в 2018 году.