Столичный дивизион победил в матче всех звезд НХЛ

Сан-Хосе, США, , 11:13 — REGNUM Команда хоккейного Столичного дивизиона обыграла хоккеистов Центрального дивизиона и стала победительницей мачта всех звезд НХЛ, сообщает 27 января Сhampionat.com.

Финальный матч всех звезд НХЛ проходил в Сан-Хосе и закончился победой Столичного дивизиона со счетом 10:5.

В составе победителей по пять очков (оба по 2 шайбы + три результативные передачи) набрали форвард «Питтсбург Пингвинз» Синди Кросби (10-я, 15-я) и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал (1-я, 18-я в пустые ворота).

Ещё две шайбы на счету нападающего клуба «Коламбус Блю Джекетс» Кэма Аткинсона (16-я, 20-я). Также по одной шайбе на счету нападающего «Филадельфия Флайерз» Клода Жиру (2-я), ещё одного форвард «Питтсбурга» Криса Летанга (4-я), нападающего «Нью-Джерси Девилз» Кайла Палмьери (9-я) и финского форварда «Каролина Харрикейнз» Себастьяна Ахо (16-я).

У их оппонентов шайбами отметились форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског (12-я), нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли (15-я), форвард «Виннипег джетс» Блейк Уилер (19-я) и финский коллега Ландескога по «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, оформивший во встрече дубль (14-я, 19-я).

Лучшим игроком матча всех звезд НХЛ был признан форвард «Питтсбурга» Синди Кросби.

Отметим, ранее российский капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в матче всех звезд и был за это отстранен от участия в регулярном чемпионате НХЛ на одну игру.