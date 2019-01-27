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Софья Великая выиграла бронзу на этапе КМ по фехтованию в США

Спорт

В полуфинальном матче Великая уступила представительнице Франции Сесилии Бердер со счетом 7:15

Солт-Лейк-Сити, США, 27 января 2019, 10:38 — REGNUM  Российская саблистка Софья Великая стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию, проходящем в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает 27 января Сhampionat.com.

В полуфинальном матче Великая уступила представительнице Франции Сесилии Бердер со счетом 7:15. В матче второго полуфинала представительница Италии Ирене Векки уступила венгерке Анне Мартон и стала второй бронзовой медалисткой этапа Кубка мира.

Победительницей этапа в Солт-Лейк-Сити стала Бередер, которая победила Мартон в упорной борьба со счетом 15:14.

Ещё одна российская спортсменка София Позднякова замкнула пятерку лучших, остальные российские саблистки не вошли в лучшую десятку.

Отметим, по итогам четырех этапов Кубка мира по фехтованию Софья Великая является лидером в общем зачете. Российская саблистка является семикратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года.

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Фехтование
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