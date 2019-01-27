Эрбер и Маю победили в парном разряде на Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 10:11 — REGNUM Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли на турнире Australian Open в парном разряде, сообщает 27 января Sport 24.

В финальном матче французские теннисисты переиграли дуэт в составе австралиец Джон Пирс и финн Хенри Континен в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:1).

Соперники провели на корте 1 час 38 минут.

Отметим, это первая победа французских теннисистов на турнире Australian Open. По ее итогам Маю и Эрбер выиграли четвертый из главных теннисных турниров US Open-2015, Уимблдонский турнир 2016 года, France Open 2018 и теперь — Australian Open 2019, и стали восьмым теннисным дуэтом, которому этого удалось добиться.