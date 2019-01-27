«Денвер» победил «Филадельфию» в мачте НБА

Денвер, США, , 09:57 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» уверенно победил команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 27 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Денвере и закончилась со счетом 12:110 в пользу хозяев.

Главной звездой матча признан сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в матче трипл-дабл.

У «Филадельфии» лучшим стал Бен Симмонс, на счету которого дабл-дабл с 19 очками и 12 подборами.

По итогам игры «Денвер» с 81 оком при 48 играх находится на четвертой позиции в таблице регулярного сезона НБА, а «Филадельфия» с 82 очками при 50 играх на шестой строке.