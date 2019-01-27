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«Годен Стэйт» переиграл «Бостон» в матче НБА

Спорт

Игра проходила в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 115:111

Бостон, США, 27 января 2019, 09:16 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 27 января Sport 24.

Игра проходила в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 115:111.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший в матче 33 очка. Его коллега по клубу Стивен Кари смог набрать 24 очка в матче.

У «Селиткс» самым результативным стал оформивший в игре дабл-дабл Кайри Ирвинг с 32 очками при 10 результативных передачах, ещё один дабл-дабл на счету его партнера по команде Эла Холфорда (22 очка при 13 подборах).

По итогам игры «Голден Стэйт» находится на втором месте турнирной таблицы НБА с 84 очками, «Бостон» с 79 очками на восьмой позиции.

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Баскетбол
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