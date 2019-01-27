Глава PFL: Емельяненко стоит подумать об окончании карьеры

Лос-Анджелес, США, , 09:05 — REGNUM Свое мнение о том, что российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко имеет смысл подумать об окончании спортивной карьеры, высказал 27 января президент американской Лиги профессиональных бойцов (PFL) Рэй Сефо.

Как считает Сефо, чьи слова приводит ТАСС, Бейдер великолепный боец и он доказал это в своем бою с Емельяненко. Конечно, по мнению главы американской PFL, жаль, когда легенда ММА проигрывает нокаутом на первой минуте, однако в тяжелом весе один удар может решить исход поединка.

«Нужно ли заканчивать Федору? Годы нас не щадят, поэтому, конечно, надо об этом подумать», — заявил Рэй Сэфо.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее соперник Федора Емельяненко по титульному боя организации Bellator Райан Бейдер заявил, что он считает российского бойца величайшим в истории.