Воскресенье, 27 Января 2019 года
08:59:16 МСК

Бейдер: «Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен»

Спорт

Поняв, что он хорошо зацепил Емельяненко ударом, американец пошел на добивание соперника

Лос-Анджелес, США, 27 января 2019, 08:43 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер назвал российского бойца Федора Емельяненко величайшим бойцом всех времен после своей победы в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Его слова приводит 27 января «Матч ТВ».

Бейдер отметил, что для него это оказался удачный вечер и выразил свою поддержку Емельяненко в связи с проигрышем.

«Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен», — заявил американский боец и добавил, что ему удалось абстрагироваться от этого обстоятельства и победить.

Кроме этого американец рассказал, что, поняв, что он хорошо зацепил Емельяненко ударом, он пошел на добивание соперника, и такие варианты он и его команда отрабатывали на тренировках.

«Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса», — заключил Райан Бейдер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боец победил в титульном бою организации Bellator российского бойца ММА Федора Емельяненко, нокаутировав его на 35-й секунде первого раунда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить