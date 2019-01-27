Емельяненко проиграл Бейдеру на первой минуте боя

Лос-Анджелес, США, , 08:24 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл в титульном бою за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе американскому бойцу Райану Бейдеру нокаутом на первой минуте боя, сообщает 27 января «Матч ТВ».

Американец отправил Емельяненко в нокаут на 35-й секунде первого раунда, после чего судьи приняли решение, что российский боец не может продолжать бой.

По итогам Бейдер стал обладателем сразу двух поясов Bellator в двух весовых категориях.

Отметим, этот поединок был для 42-летнего Емельяненко последним в его действующем контракте с Bellator, сам российский боец заявлял ранее, что этот бой является для него главным в карьере и, возможно, станет последним в ней.

Теперь в активе Бейдера 31 бой в ММА при 26 выигрышах (14 нокаутом), в активе Емельяненко 45 боев в ММА при 38 победах (из них 29 — досрочно).