Столичный дивизион переиграл Атлантический в матче всех звезд НХЛ

Сан-Хосе, США, , 07:28 — REGNUM Команда Столичного дивизиона одержала верх над дивизионом Атлантическим в полуфинальном матче всех звезд НХЛ, сообщает 27 января «Матч ТВ».

Матч, прошедший в Сан-Хосе, завершился со счетом 7:4 в пользу команды Столичных.

Главной звездой игры стал форвард «Питссбург Пингвинз» Синди Кросби, оформивший в матче дубль (1-я, 14-я минуты) и сделавший одну результативную передачу. Также дубль в составе Столичных записал на свой счет защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс (2-я, 10-я). Ещё по одной шайбе на счету ещё одного представителя «Питтсбурга» защитник Криса Летанга (17-я), финского защитника «Каролина Харрикейнз» форварда Себастьяна Ахо (19-я) и ещё одного игрока «Коламбуса» нападающего Кэма Аткинсона (20-я).

У их оппонентов шайба на счету форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела (3-я), нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Стивена Стэмкоса (4-я), еще одного форварда «Баффало» Джеффа Скиннера (11-я) и нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса (12-я).

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров провел 7 минут и 33 секунды на льду и не отметился за это время результативными действиями. Его коллега по клубу голкипер Андрей Василевский смог отразить 10 из 13 бросков по его воротам.

Отметим, в финальном матче всех звезд НХЛ Столичный дивизион встретится с командой Центрального дивизиона, которая в другом полуфинале разгромила Тихоокеанский со счетом 10:4.