Емельяненко оказался тяжелее Бэйдера перед боем в Bellator

Лос-Анджелес, США, , 02:55 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бэйдера в преддверии поединка за чемпионский пояс Bellator. Об этом сообщает Sport24.

Официальная церемония взвешивания состоялась накануне боя. Оказалось, что Емельяненко весит 107,1 кг, а его соперник — 103,3 кг.

Емельяненко и Бейдеру предстоит бороться в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе в ночь на 27 января в американском Лос-Анджелесе. Поединок Емельяненко и Бейдера начнется в промежутке между 06:30 — 07:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 42-летний Емельяненко заявил, что стал чаще задумываться о завершении карьеры. По его словам, возраст и травмы дают о себе знать.

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