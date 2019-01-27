Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»

Мадрид, , 00:37 — REGNUM 26 января между коллективами «Валенсия» и «Вильярреал» на стадионе «Месталья» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось спокойной победой «летучих мышей».

Первый мяч в дебюте матча на свой счет записал молодой французский защитник Муктар Дьякаби — 1:0. На 51-й минуте нападающий сборной России Денис Черышев удвоил преимущество «летучих мышей» — 2:0. В конце матча Родриго установил окончательный счет — 3:0.

Статистика матча («Валенсия"/"Вильярреал»)

Удары 15/11

Удары в створ ворот 9/5

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 9/7

Поданные угловые 7/3

«Валенсия» набрала 29 очков и поднялась на 7-ю позицию. «Вильярреал» с 18-ю баллами укрепился в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Гайа, Пиччини, Гарай, Солер, Парехо, Черышев, Коклен, Родриго, Мина.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Руис, Коста, Иборра, Тригерос, Педраса, Касорла, Форналс, Токо-Экамби.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Желтые карточки: Руис — 15, Иборра — 26, Гайа — 72, Марио — 76.

Голы: Дьякаби 4 — 1:0, Черышев 51 — 2:0, Родриго 86 — 3:0.